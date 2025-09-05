Mersin’de 12 Göçmen GÖKSEM’e Teslim Edildi

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Mersin’de gerçekleştirilen çalışmada yakalanan 12 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde yapılan ‘Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ kapsamında 12 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmış olup şahıslar GÖKSEM’e teslim edilmiştir.”

Yapılan incelemelerde 1 yabancı uyruklu şahsın ikamet ilinden yol izin belgesi almadan Mersin’e geldiği tespit edildi. Bu kişi, ikamet iline yönlendirildi. Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.