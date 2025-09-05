Haberler

Mersin’de 12 Göçmen GÖKSEM’e Teslim Edildi

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Mersin’de gerçekleştirilen çalışmada yakalanan 12 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde yapılan ‘Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ kapsamında 12 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmış olup şahıslar GÖKSEM’e teslim edilmiştir.”

Yapılan incelemelerde 1 yabancı uyruklu şahsın ikamet ilinden yol izin belgesi almadan Mersin’e geldiği tespit edildi. Bu kişi, ikamet iline yönlendirildi. Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Televizyon Platformları Yayın Dupdolu Olacak

5 Eylül 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicilerini bekleyen zengin dizi ve program seçkisi merakla bekleniyor. Izleyiciler için keyifli bir akşam olacak.
A. Kadir Uğurlu, Şehit Evi Ziyareti Yaptı

AK Parti Tire İlçe Başkanı, şehit Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün ailesini ziyaret etti. Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edilen ziyarette, acılı anne gözyaşlarına hakim olamadı.

