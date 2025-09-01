Haberler

Mersin’de 16 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu

OĞLUNUN ÖLÜMÜ KASITLI OLDUĞU İDDİASI

Mersin’in Toroslar ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğu, otomobil içerisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Hiranur Nilgün Aygar’ın, Akbelen Mahallesi’nde park halindeki bir araçta bulunduğu, olayın detaylarının öğrenilmesiyle birlikte sağlık ve güvenlik ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, geldiklerinde Aygar’ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Aygar’ın “otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını” öne süren Arda Ş. (19), yanında bulunan N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam etmekte. Bu arada, Aygar’ın cenazesi Güneykent Mezarlığı’na defnedildi.

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

