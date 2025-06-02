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Mersin’de 2 Genç Silahlı Saldırıda Yaralandı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 2 genç bir otomobilin içindeki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay, Kavaklı Mahallesi Baraj yokuşunda gerçekleşti.

Ateş Açma Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki K.C.D. ve 28 yaşındaki T.A. adlı iki arkadaş, yürüyüş yaptıkları esnada yanlarına yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. Gençler, ayaklarından vurularak acı içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs olay yerinden hızla kaçtı.

Yaralıların Durumu ve Saldırganın Peşinde

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı iki arkadaş tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için şu an çalışmalar devam ediyor.

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