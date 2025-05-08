Mersin’de 2 Tefeci Tutuklandı, 70 Milyon TL

MERSİN’DE TEFECİLİK YAPAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mersin’de tefecilik faaliyeti göstererek 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde eden iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, zorla tahsilat gerçekleştiren tefecilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, maddi sıkıntı yaşayan bireylere yüksek faiz oranlarıyla borç para vererek yüksek meblağlı senetler imzalatan üç şüpheli daha belirlendi.

ZORLA TAHSİLAT YAPIP GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin, ödeme güçlüğü çeken kişilerin iş yerlerine giderek zorla tahsilat gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek üç şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda, vatandaşlardan toplamda 70 milyon TL haksız kazanç sağladıklarına dair bulgular elde edildi. Gözaltına alınanların ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 135.000 TL nakit para ile yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet birimlerinde ifadeleri alınan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan bu şüphelilerden iki tanesi tutuklanırken, bir diğer kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.