Mersin’de 23 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU VE TUTUKLAMALAR

Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, minibüsle taşınan yün torbaları içerisinde 45 paket halinde toplam 23 kilo 654 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki gözlemler sonucunda, uyuşturucu sevkiyatına dair bilgiler elde edildi. Takibe alınan minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri’nde durduruldu.

Operasyon sırasında 4 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan detaylı aramada, yün çuvalları içerisinde toplam 23 kilo 654 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.