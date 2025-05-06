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Mersin’de 27 Yıl 10 Ay Hapis

HIRSIZLIKSUÇUNDAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Mersin’de, hırsızlık suçu nedeniyle 27 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen bir hükümlü, TEM ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

POLİS BASKINIYLA YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlıktan dolayı 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.A.’nın merkez Toroslar ilçesi içerisindeki noktası belirlendi. Yapılan baskın sonucunda polis tarafından yakalanan hükümlü, emniyete götürüldü. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan O.A., daha sonra cezaevine teslim edildi. Kentteki tüm ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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