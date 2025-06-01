Mersin’de 3 Çocuk Denize Girdi

DENİZDE YAŞANAN TRAJEDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde denize giren 3 çocuktan 2’sinin boğulması, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. Atayurt Mahallesi’ndeki kamp alanının plajında yüzmek için suya giren çocukların bir süre sonra çırpınmaya başladığı görüldü. Durumu fark eden çevredeki insanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

KURTARMA ÇABALARI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 17 yaşındaki Mehmet Erdem A. ve Cemal Emre K., ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Alperen B.’yi (17) ise özel hastaneye götürdü. Ne yazık ki, Mehmet Erdem A. ve Cemal Emre K. kurtarılamadı. Durumu ağır olan Alperen B. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.