Mersin’de 3 Milyon Uyuşturucu Hap

BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda toplam 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda bu büyük operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

OPERASYONUN SONUCU

Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde yapılan bu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, yerel güvenlik birimleri tarafından titizlikle incelendiği ifade ediliyor. Operasyonun, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları için önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. İçişleri Bakanlığı, bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılıklarının sürdüğünü açıklıyor.

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

