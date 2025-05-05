Mersin’de 3 silah ve esrar ele geçirildi

POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMA

Mersin polisinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, belirlenen bir aracın içinde yapılan aramada, biri suikast silahı olarak adlandırılan kalem tabanca olmak üzere toplamda 3 silah ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ARAÇTA YAPILAN ARAMA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Motorize Yunus Timleri, olayları önlemeye yönelik çalışmalar yürüttü. Ekiplerin, merkez Toroslar ilçesinde tespit ettikleri şüpheli bir aracı durdurmalarıyla başlayan süreçte, yapılan aramada 1 adet kalem tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar bulundu. Araçta yer alan şüpheliler M.N. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.N. tutuklanırken, diğer şüpheli S.Ö. serbest bırakıldı.