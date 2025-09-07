Mersin’de 4 Maskeli Şüpheli Altın Çaldı

KUYUMCUYA GİRİŞ

Mersin’de maskeli dört şüpheli, akşam saatlerinde girdikleri bir kuyumcu dükkanından belirli bir miktar altın çalıyor. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında gerçekleşiyor. Maskelenmiş dört kişi, sabaha karşı kuyumcunun kepengini açıp içeriye giriyor.

ALTIN ÇALMA İŞLEMİ

İçeri giren şüpheliler, kuyumcudan altınları alarak tekrardan kepengi kapatıp olay yerinden uzaklaşıyor. Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan sahibi, hırsızlığın farkına vararak durumu polise bildiriyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıyor. Şu anda şüphelilerin yakalanması amacıyla araştırmalar sürüyor.