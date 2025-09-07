Haberler

Mersin’de 4 Maskeli Şüpheli Altın Çaldı

KUYUMCUYA GİRİŞ

Mersin’de maskeli dört şüpheli, akşam saatlerinde girdikleri bir kuyumcu dükkanından belirli bir miktar altın çalıyor. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi’ndeki kuyumcu dükkanında gerçekleşiyor. Maskelenmiş dört kişi, sabaha karşı kuyumcunun kepengini açıp içeriye giriyor.

ALTIN ÇALMA İŞLEMİ

İçeri giren şüpheliler, kuyumcudan altınları alarak tekrardan kepengi kapatıp olay yerinden uzaklaşıyor. Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan sahibi, hırsızlığın farkına vararak durumu polise bildiriyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıyor. Şu anda şüphelilerin yakalanması amacıyla araştırmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.