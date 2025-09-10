Mersin’de 4 Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Tarsus ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma, şüphelileri izlemeye aldı ve operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin yanı sıra, yapılan aramalarda 100 gram bonzai, 10 gram esrar, 462 sentetik hap, 2 adet 140 ml’lik aseton, 2 uyuşturucu içme aparatı, 2 cep telefonu ve 46 bin 785 TL nakit para ele geçirildi. Jandarma, gözaltına alınan şüphelileri adli makamlara sevk etti. Bu süreçte 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.