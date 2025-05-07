Mersin’de 4’üncü Sporcu Şampiyonası Başladı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Mersin’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Serhat Türker Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası’ başladı. Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, 2 gün boyunca toplamda 90 sporcu mücadele ediyor. Farklı branşlarda yarışacak sporcular, aynı zamanda dostluk ve dayanışma ruhunu da yaşatmak için ter dökecek.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. “Bu organizasyon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda cesaretin, azmin ve sevginin sahaya yansımasıdır. Onların gözlerindeki ışık ve mücadele azmi hepimize ilham veriyor” diyen Öz, özel sporcuların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, “Sporda engel yok” sloganıyla daha fazla özel çocuğa ulaşarak, tesislerin kapılarını sonuna kadar açma hedefinde olduklarını ifade etti.

AÇILIŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜLLER

Konuşmaların ardından, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Adıgüzel, desteklerinden dolayı İl Müdürü Öz ile merhum Serhat Türker’in annesi Çiğdem ve babası Mustafa Türker’e plaket takdim etti. Açılış seremonisinin ardından başlayan şampiyonada, Down, Otizm ve Mental kategorilerinde gerçekleşen birbirinden çekişmeli yarışmalar sonucunda, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Şampiyona, yarın yapılacak yarışmaların ardından sona erecek.