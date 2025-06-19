Mersin’de 5 ayda 907 silah ele geçirildi

GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Mersin ilinde yılın ilk beş ayında toplam 907 silah ele geçirilirken, 5 organize suç örgütü çökertildi. Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Mersin Valisi Ali Atilla Toros’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılının ilk beş ayında kent genelinde gerçekleştirilen güvenlik hizmetleri, operasyonlar ve suçla mücadele çalışmaları ele alındı. Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, il genelindeki suç oranlarının azaltılmasına yönelik yapılan faaliyetler değerlendirildi.

SUÇLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Toplantıda sunulan veriler dikkat çekti. Yapılan operasyonlar sonucunda 907 silah ele geçirildi ve bin 43 kişiye yasal işlem başlatıldı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadelenin önemli bir parçası olan bu operasyonlarla birlikte, 5 yerel organize suç örgütü çökertildi. Yapılan 32 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 54’ünün tutuklandığı, 54 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğü belirtilirken, bu bağlamda gerçekleştirilen toplam 440 operasyonda 530 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 26’sı tutuklanırken, 37’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 22 milyon 823 bin TL’lik vergi kaybının önlendiği açıklandı.

KAÇAK ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Düzenlenen operasyonlar neticesinde ele geçirilen kaçak ürünler arasında “353 bin litre akaryakıt, 41 bin litre kaçak içki, 49 bin paket sigara, bin 231 adet elektronik sigara, 36,5 milyon makaron ve 7 bin 144 kilogram tütün” bulunuyor. Ayrıca, emniyet birimleri tarafından yürütülen ‘siber devriye’ faaliyetleri kapsamında toplam 3 bin 392 şahıs veya hesaba suç unsuru içeren paylaşımlar nedeniyle işlem yapıldı. İncelemeler sonucu bu hesaplardan 987’sinin terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bilişim suçları ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen 21 ayrı operasyonda ise 443 kişi gözaltına alındı, bu şüphelilerden 241’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VALİ TOROS’UN AÇIKLAMALARI

Vali Toros, Mersin’in huzuru ve güvenliğinin temini için güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.