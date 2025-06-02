Mersin’de 5 Bin 179 Motosiklet Ceza

MERSİN’DE YAPILAN DENETİMLER

Mersin’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık denetim sürecinde toplamda 5 bin 179 motosiklet sürücüsüne 22 milyon 131 bin 369 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, güvenliğin sağlanması ve suç oranlarının düşürülmesi amacıyla denetimler yaptı. Ayrıca, aranan kişilerin yakalanması için de bu uygulama hayata geçirildi.

Denetimlere Trafik Denetleme Şubesinin ekipleri de katkı sağladı. Bu süreçte motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edildi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 22 bin 332 motosiklet incelendi ve bu motosikletlerden 7’sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Denetimlerin sonucunda eksiklikleri tespit edilen 5 bin 179 sürücüye, toplamda 22 milyon 131 bin 369 lira tutarında cezaların kesilmesi sağlandı. Bu uygulama, güvenli trafik akışının sağlanması ve kanun ihlallerinin önlenmesi açısından önem taşıyor.