Mersin’de 626 Bin 868 TL Ceza

Mersin’de yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda mevzuata aykırılık tespit edilen firmalara toplam 626 bin 868 TL idari para cezası uygulandı. Mersin Valiliği tarafından yayımlanan bilgilere göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi.

KONTROL EDİLEN FİRMALAR VE ÜRÜNLER

Denetimler sırasında, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı gibi konularda bin 181 firma ve toplam 60 bin 813 ürün incelendi. Yapılan kontroller sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden firmalara idari para cezası verildi.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları sorun ve şikayetlerini ‘Alo 175 Tüketici Hattı’ üzerinden bildirebileceklerini hatırlatmayı önemseiyor. Bu tür denetimlerin tüketici haklarını korumak için devam edeceği belirtiliyor.

