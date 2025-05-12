Haberler

Mersin’de 63’üncü Festival Başlıyor

FESTİVAL TARİHİ VE DETAYLARI

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 63’üncüsü yapılacak Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs’ta başlıyor. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin 1 Haziran’da sona ereceğini aktardı.

YILLARDIR DEVAM EDEN GELENEK

Başkan Orhan, ilçede 63 yıldır devam eden festivalin toplumda “kayısı bayramı” olarak bilindiğini ifade etti. “İnşallah bu yıl da bayram havasında, coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz” diyen Orhan, tüm halkı bu güzel günlerde Mut’a davet etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Vanlı Usta Saatleri Tamir Ediyor

Van'da, Mehmet İnsel, babasından devraldığı mesleğiyle antika saatlere hayat veriyor, zamanın izlerini taşıyan bu eserleri titizlikle restore ediyor.
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 Tutuklama Açıkladı

İçişleri Bakanı, 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 160 şüpheliden 73'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda 114 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.