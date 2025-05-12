Mersin’de 63’üncü Festival Başlıyor

FESTİVAL TARİHİ VE DETAYLARI

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl 63’üncüsü yapılacak Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs’ta başlıyor. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, festivalin 1 Haziran’da sona ereceğini aktardı.

YILLARDIR DEVAM EDEN GELENEK

Başkan Orhan, ilçede 63 yıldır devam eden festivalin toplumda “kayısı bayramı” olarak bilindiğini ifade etti. “İnşallah bu yıl da bayram havasında, coşkulu bir festival gerçekleştireceğiz” diyen Orhan, tüm halkı bu güzel günlerde Mut’a davet etti.