Mersin’de 7.783 Saat Denetim Yapıldı

MERSİN’DE SAHİL GÜVENLİK MESAİSİ

Mersin’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2025 yılının ilk beş ayında toplam 7 bin 783 saat görev yapıyor. Yapılan denetimlerde ise 2 bin 549 gemi ve tekne kontrol edilirken, kurallara uymayan 148’ine yasal işlem uygulanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için gece gündüz görevde bulunuyor.

DENETİMLERİN İŞLEYİŞİ

Sahildeki güvenliği sağlamak için yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, 2025’in ilk beş aylık döneminde ciddi anlamda bir mesai harcıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu süre zarfında gerçekleştirilmiş olan denetimlerde 2 bin 549 gemi ve tekne kontrol edildi. Bu denetimler sonucu 148 tekne ve gemiye yasal işlem uygulanması, kurallara uyulmasının önemini gözler önüne seriyor.

GELECEK İÇİN KARARLILIK

Yetkililer, Mersin’in güvenliği için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. Açıklamada, “güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek” hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade ediliyor. Bu kararlılık, Mersin’de güven ortamının pekiştirilmesine katkı sağlıyor.