Mersin’de 70 Tabanca Ele Geçirildi

MERKEZİ KONTROL NOKTASINDA DÜZENLENEN OPERASYON

Mersin’de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 70 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, kente silah sevkiyatı yapılacağına dair istihbarat alınınca, hemen çalışma başlatıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, düzenlenen operasyonda, belirlenen iki otomobil Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde bulunan kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada araçlarda 70 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

ZANLILAR ADLİYEDEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlılar, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Bu operasyon, silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.