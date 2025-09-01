Mersin’ de 8 şüpheli yakalandı

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda zehir ticaretiyle uğraşan 8 şüpheli yakalandı ve 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların bazıları dikkat çekici bir şekilde marketlerde satılan sürpriz yumurta şeklinde kutulara yerleştirilmiş. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü. MİT’in de destek verdiği bu çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi.

DRON DESTEKLİ OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin’in merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde birçok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi. Ele geçirilen hapların bir kısmının poşetlendiği, diğer bir kısmının ise sürpriz yumurta şeklindeki oyuncak kutularına yerleştirilmesine dikkat çekildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan herkesi tebrik etti. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz.”