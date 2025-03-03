Mersin’de 818 Kişi Yakalandı, 20 Tutuklandı

SON HAFTADA YAKALAMALAR

Mersin’de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 818 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 174 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu yapılan işlemler sonucunda, 20 şüpheli tutuklandı. Vali Atilla Toros başkanlığında düzenlenen ‘Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda, il genelindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Mersin’de 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonel çalışmalarda, dolandırıcılık, cinayet, cinsel suçlar, hırsızlık, terör ve yağma gibi çeşitli suçlardan 561 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Bu bağlamda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise toplam 87 bin 10 araç kontrol edildi. 381 araç trafikten men edildi ve 15 bin 779 araç ile sürücüsüne işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Aynı tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 151 narkotik olayında yakalanan 174 şahıs hakkında işlemler yapıldı ve 20 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 54 gram bonzai, 5 kilo 273 gram metamfetamin ve 1 kilo 815 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında 19 oturumda 3 bin 816 anneye bilgilendirme yapıldı. Narko-yetişkin faaliyetleri doğrultusunda ise 21 oturumda 2 bin 284 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.