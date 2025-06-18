Mersin’de 9 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Mersin’de polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda toplam 9 şüpheliyi yakaladı. Operasyonu gerçekleştiren ekipler, şüphelilerden birinin uyuşturucu maddeyi balkondan atma anını dron ile tespit etti. Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapmakta olan suçlulara karşı bir çalışma yürüttü.

ÖZEL HAREKAT VE DRON DESTEKLİ OPERASYON

Yürütülen titiz ve hassas çalışmalar neticesinde çok sayıda şüpheli adresi tespit edildi. Bunun ardından, özel harekat timleri ve dron desteğiyle birlikte eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon sırasında dron ile takip edilen bir evin balkonundan, şüphelilerden biri poşet içerisindeki uyuşturucu maddeyi attı. Bu anlar dron kameralarına kaydedildi. Dron ile takip edilen evde, balkonundan uyuşturucu atan şahıs da dahil olmak üzere 9 şüpheli yakalandı.

GENİŞ KAPSAMLI UYUŞTURUCU BULGULARI

Yapılan aramalarda, 701 gram sentetik kannabionid, 3 kilo 250 gram tütün, kannabionid yapımında kullanılan kimyasal maddeler, büyük miktarda metamfetamin, A/M ve sentetik ecza maddeleri ile 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin ifadeleri sonrasında ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.