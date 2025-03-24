Mersin’de 91 Hükümlü Yakalandı

POLİS OPERASYONU İLE 91 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan hapis cezasıyla aranan toplam 91 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği, şehir genelinde aranan kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

OPERASYON DETAYLARI

Ekipler, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan şahısları belirledi. Bu tespitlerin ardından, belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi ve farklı bölgelerde uygulamalar gerçekleştirildi. Sonuç olarak, 91 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, gerekli adli işlemler için emniyete götürüldü.