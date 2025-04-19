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Mersin’de 93 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ KAÇAK İÇKİ YAKALADI

Mersin’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir aracın bagajında 93 litre kaçak içki bulundu ve bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla ilgili bir çalışma yürüttü. Ekipler, Erdemli ilçesinde bir şüphelinin kaçak içki ticareti yaptığını tespit etti.

GÖZALTINA ALMA VE KONTROL

Şüpheli, takibe alınarak aracı durduruldu. Gözaltına alınan kişinin aracının koltuklarının altı ile bagajında yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 93 litre viski ele geçirildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla jandarmaya teslim edildi.

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