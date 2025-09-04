Mersin’de Akıntıya Kapılan Çocuk Kurtarıldı

Gündem

ÇOCUĞUN DENİZDE KAYBOLMASI

Mersin’in Mezitli ilçesinde, deniz akıntısına kapılan 6 yaşındaki bir çocuk, olayın yetkilileri harekete geçirmesine sebep oldu. Valilikten elde edilen bilgilere göre, küçük çocuk, can yeleği giyerek babasıyla birlikte deniz keyfi yapmaya başladı. Ancak çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılınca ailesi durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek çocuğu denizin yaklaşık 1200 metre açığında bulup kurtardı. Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

