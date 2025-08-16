Mersin’de Altın, Sahibine Teslim Edildi

YOLCU KOLTUGUNDA BULUNAN ALTIN

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir belediye otobüsü şoförü, yolcu koltuğunun altında bulduğu tam altını gerçek sahibine ulaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Toplu Taşıma Grup Amirliğinde çalışan otobüs şoförü Fırat Tonbul, seferin sonunda gerçekleştirdiği araç kontrolü sırasında bir yolcu koltuğu altında tam altın buldu.

ALTININ SAHİBİ BELİRLENDİ

Tonbul, araçtaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek altının sahibini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda altının Mehmet Kaplan’a ait olduğu belirlendi. Tonbul, altını sahibine ulaştırarak, Kaplan’ın takdirini kazandı. Kaplan, bu duyarlılığından ötürü şoför Tonbul’a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.