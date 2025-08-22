Mersin’de Alzheimer Hastası Adam Kayboldu

HASTA YAŞLI ADAM İÇİN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Mersin’in Erdemli ilçesinde, aile üyeleri Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki Veli Akgül’den iki gündür haber alamıyor. Çeşmeli Mahallesi’nde önceki gün gecesi evinden çıkarken, akaryakıt istasyonundan gaz aldığı öğrenilen Akgül’ün kaybolduğu belirtiliyor.

AİLE, GÖRENLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Aile fertleri, Veli Akgül’ün evden ayrıldıktan sonra Mersin istikametine doğru gittiğini öğrendi. Aile, Mersin içinde dolaştığına dair bilgilere ulaşmış. En son dün sabah 07.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldüğü bilgisi alındı. Ancak güvenlik güçlerine bilgi veren aile üyelerinin 2 gündür herhangi bir iz bulamadığı belirtiliyor. Musa Akgül, “Babamız Veli Akgül’den 2 gündür haber alamıyoruz. Alzheimer hastası olduğu için kaybolması bizi kaygılandırıyor. Görenlerin en yakın güvenlik güçlerine ya da bize ulaşmasını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

ARAÇ BİLGİLERİ DE AÇIKLANDI

Kaybolan Veli Akgül’ün, sağ aynası olmayan kırmızı Lada marka bir araçla evden çıktığı bilgisi de paylaşıldı. Aile, durumu çözmek için her türlü yardım ve desteği bekliyor.