Mersin’de Anne İntihara Teşebbüs Etti

KORKUNÇ OLAY

Mersin’de 2,5 yıl önce 13 yaşındaki kız çocukları, sınıf arkadaşı tarafından katledildi. Geçtiğimiz günlerde ise bu kez annesi ve 4 yaşındaki oğlu evde kanlar içinde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki H.Y.’nin, önce küçük oğlunu kesici aletle hafif yaraladığının ardından kendisine zarar vererek intihara kalkıştığı açıklandı. Olay, Toroslar ilçesinin Çukurova Mahallesi’ndeki iki katlı bir evde gerçekleşti.

Babanın işte olduğu sırada evden gelen çığlık sesleri, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Sesleri duyan komşular, eve koşarak durumu değerlendirdi. Kanlar içinde bir ev gören komşular, acil sağlık yardımına ihtiyaç duyulduğunu düşünerek 112 Acil Komuta Merkezi’ni aradı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, anne ve çocuğu ambulansla şehir hastanesine sevk etti. Bu süreçte polis ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak evde detaylı incelemeler yapmaya başladı.

TRAJİK GEÇMİŞ

Bu aile ile ilgili diğer bir acı gerçek de ortaya çıktı. 2,5 yıl önce, ailenin 13 yaşındaki kızı bir öğrenci tarafından okulda kurban gitti. Ohak Merzeci Mahallesi’ndeki Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu’nun tuvaletinde gerçekleşen olayda, 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y., başka bir öğrenci olan H.D. tarafından bıçaklanarak darp edilerek hayatını kaybetti.

SAĞLIK DURUMLARI

İlk bilgiler doğrultusunda, H.Y.’nin psikolojik sorunlar yaşadığı ve kızının kaybının ardından toparlanamadığı öğrenildi. Olay sırasında önce 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.’yi kesici aletle hafif yaralayan H.Y, ardından kendisine zarar vermek suretiyle intihar teşebbüsünde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan bireylerden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.