Mersin’de Anne Oğul Kanlar İçinde

ACILARIN DEVAMI

Mersin’de 2,5 yıl önce 13 yaşındaki kızları sınıf arkadaşı tarafından öldürülen anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y. evde kanlar içinde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki kadın, önce oğlu A.T.Y.’yi kesici aletle hafif yaraladı, ardından da kendisine zarar vererek intihar etmeye çalıştı. Olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde gerçekleşti.

ÇIĞLIKLAR VE ACİL YARDIM

Babanın işe gitmesinin ardından, evden gelen çığlık sesleri çevre sakinlerini harekete geçirdi. Komşular, kanlar içinde buldukları evi görünce 112 Acil Komuta Merkezi’ni aradı. Sağlık ekipleri ve polis kısa süre içinde bölgeye sevk edildi. Anne ve çocuğa olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla şehir hastanesine götürüldü. Polis ise evde inceleme başlatarak olayla ilgili detayları araştırmaya başladı.

GEÇMİŞİNIZ ACISI

Aileyle ilgili daha önce yaşanan bir diğer acı durum ise 2,5 yıl önce kızları Fatma Nisa Y.’nin bir öğrenci tarafından okul tuvaletinde öldürülmesi. Bu üzücü olay 30 Aralık 2020’de Okan Merzeci Mahallesi’ndeki bir ortaokulun tuvaletinde meydana geldi. Fatma Nisa Y., 7. sınıf öğrencisi iken H.D. isimli bir kız öğrenci tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE SAĞLIK DURUMU

Anne H.Y.’nin, kızının vefatından sonra psikolojik sorunlar yaşadığı ve kendisini toparlayamadığı öğrenildi. Şu an hastanede tedavi gören yaralılardan A.T.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.