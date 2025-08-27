Mersin’de Annem Ve Kızım Çarpıldı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mersin’de, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan bir anne ve kızına otomobil çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi’nde, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, 33 AYJ 823 plakalı araç, yaya yolundan geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi henüz belirlenemeyen anne ile kızı yere savruldu. Kazayı gören çevredekiler, derhal sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardım yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış durumda. Görüntülerde, anne ve kızının yola adım atmasıyla birlikte gelen otomobilin çarpma anı yer alıyor. Kazayla ilgili incelemeler ise devam ediyor.