Mersin’de Araç Çarpışması, 1 Ölü

KAZA VE YARALILAR

Mersin’in Akdeniz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Sabahattin Yılmaz (41) yönetimindeki 33 ADJ 593 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AEP 401 plakalı otomobille Huzurkent Mahallesi Atalar mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan toplam 7 kişiden bazıları araçların içinde sıkıştı.

ACİL YARDIM VE KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus’taki hastanelere taşındı. Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Sabahattin Yılmaz, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.