Mersin’de Araç Devrildi, Sürücü Kurtuldu

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETME

Mersin’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle ağaca çarparak devrildi. Bu kaza, Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda gerçekleşti. Sürücünün aracı kullanma yetisini kaybetmesi sonucunda, otomobil yoldan çıkarak kaldırımdaki bir ağaca çarptı ve devrildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay sonucunda sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi. Kazanın ardından yapılan incelemeler, sürücünün durumu hakkında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ortaya koydu.