Mersin’de Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Mersin’in Mut ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranma kayıtları ve hapis cezaları olan şahısların yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin gerçekleştirdiği bu çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 şahıs tespit edildi.

HÜKÜMLÜLERİN CEZALARI AÇIKLANDI

Operasyon sırasında yakalanan hükümlülerden Ç.Y.I., kasten yaralama suçundan 3 yıl, H.G. ise hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. B.D. isimli şahıs da basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün ceza aldı. Üç hükümlünün, emniyette ve adliyede yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.