Mersin’de Aşılama Çalışmaları Tamamlandı

ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mersin’de şap hastalığı serotipi SAT-1’e yönelik uygulanan karantina tedbirleri çerçevesinde kurulan ekipler, hedeflenen 100 bin büyükbaş hayvanın yüzde 70’ini ve 200 bin küçükbaş hayvanın ise yüzde 50’sini aşılıyor. Şap hastalığının engellenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü altında “aşılama timleri” oluşturuldu. Üretimin yoğun olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren ekipler, dezenfekte işlemlerinin ardından ahırlara ve ağıllara girerek hayvanları aşılıyor. Ekipler, sürü bağışıklığını sağlamak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

AŞILAMA HEDEFİ VE HASTALIK DURUMU

Çalışmalar kapsamında, 100 bin büyükbaş hayvandan yüzde 70’i ve hastalığın görüldüğü bölgedeki 200 bin küçükbaş hayvanın da yüzde 50’si aşılandı. Kıl keçisi bakımından Türkiye’de en yüksek orana sahip olan il, hayvan yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir konumda. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Mersin, ülkemizde büyükbaş hayvancılıkta orta sıralarda seyrederken, küçükbaşta ise ciddi orana sahip bir ilimiz” dedi. Bu bağlamda, kıl keçisi varlığı ile Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını belirtti.

Karadağ, Türkiye’de 1965 yılından sonra ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini vurguladı. “Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunu toplayarak gerekli tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar başlattık.” diyen Karadağ, üreticilerin ve yetiştiricilerin zarar görmemesi için gereken tedbirleri uygulamaya koyduklarını ifade etti. Ayrıca, birkaç işletmede şap hastalığı tespit edildiğini belirterek, “Hemen hangi tip olduğunun tayinini yapmak için numuneleri analize gönderdik.” dedi ve SAT-1 serotipinin tespit edilmesiyle birlikte aşı teminine geçtiklerini dile getirdi.

ÇALIŞMALARIN DEVAMINDAN MEMNUNİYET

Aşılama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hayvan hareketlerinin yeniden başlayacağını anlatan Karadağ, 100 binin üzerinde küçükbaş hayvanın aşılamasının tamamlandığını aktardı. Aşılama oranı büyükbaş hayvanlarda yüzde 85’e ulaştıktan sonra, karantina tedbirlerinin kaldırılacağını söyledi. Ayrıca, tüm aşılama çalışmalarına gösterilen ilginin hayvancılık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Mehmet Yaşar ise Tarsus ilçesinde hayvancılık yaparak ekipler sayesinde şap hastalığına karşı daha bilinçli hale geldiklerini belirtti. “Sistem güzel çalışıyor. En yakın zamanda hayvan pazarlarımız açılacak.” diyen Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ücretsiz aşılama desteği için teşekkür etti. Aşılama çalışmalarına ilgi gösterilmesinin, hem kendileri hem de hayvancılık açısından önemi olduğunu vurguladı.