Mersin’de Bahar Sıcaklıkları Kayısıyı Erken Açtırdı

ERKEN ÇİÇEK AÇMA DURUMU

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle kayısı ağaçları erkenden çiçek açtı. Bahçelerin adeta gelinlik gibi beyaza büründüğü bu dönemde, her yıl ortalama 200 bin ton kayısı hasat ediliyor. Mersin genelinde 2 milyondan fazla kayısı ağacı bulunurken, bu ağaçların büyük bir kısmı durumuyla dikkat çekiyor. Kentin kayısı üretiminin önemli bir bölümünü Mut ilçesi oluşturuyor.

BAHÇELERİN GÖRSEL ŞÖLENİ

Mut ilçesi, 77 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan on binlerce coğrafi işaretli kayısı ağaçlarıyla kaplanırken, erken çiçek açma durumu görsel bir şölen sunuyor. Artan sıcaklıklar, bahçelerin beyaz gelinliğini giymesine sebep oldu. Bahçe sahiplerine önemli uyarılar gelirken, Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, ağaçların hastalıklardan korunması için gereken önlemleri hatırlatıyor. Yılmaz, “Bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlarımız çiçek açmıştır. Ağaçlarımızda monilya hastalığı olmaması için şu anda monilya ilaçları atılmaktadır. Lütfen bu ilaçları kullanırken zehir katmayalım. Zehir arıları öldürür ve tozlanmayı engeller” dedi.

UMUT DOLU GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olaylarının Mut’ta çok fazla etki yapmadığını belirten Yılmaz, “Soğuklardan kaynaklı biraz hasar var ama diğer ilçelere göre hasarımız oldukça az. Bu yıl zirai donlardan etkilenmeden inşallah bereketli bir sezon geçirilir. Tüm çiftçilerimize hayırlı bir kazanç diliyorum” şeklinde konuştu. Kayısı bahçesi olan Ali Yılmaz ise, “Ağaçlarımız şu anda çiçek açmış durumda. Erken açarsa hasadımız güzel olacak. Başına bir kış gelmezse, bu yıl hasadımız çok güzel olacak. Erken açmasına rağmen tutan kayısılarımız oldukça iyi” diye ifade etti.