Mersin’de Bayram Namazı Saati Kaç?

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Mersin’de oturan vatandaşlar, Mersin bayram namazı saatinin kaç olduğunu merak ediyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü gerçekleştirilen iki rekatlık bayram namazı öncesi, namaza zamanında yetişebilmek amacıyla bu sorunun yanıtını araştırıyorlar. İşte Mersin bayram namazı saati!

İKİ REKATLIK BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Mersin bayram namazı saati 07.00’dır. İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor:

1. Rekat: Niyet ettikten sonra tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. Sübhaneke duası okunduktan sonra, eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. Tekbir alınarak eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam, “Euzü besmele” çekiyor, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte, “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunuyor. Bu esnada cemaat, imamı dinliyor. Rüku ve secde yaparak 2. Rekata geçiliyor.

2. Rekat: İmam gizlice “Besmele” çektikten sonra, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinliyor. Ardından, iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Tekbir alınıp eller tekrar yanlara salınıyor ve son olarak 4. tekbir alınıyor, bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturuluyor, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor ve önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanıyor. Müezzin eşliğinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getiriyor. İmam hatip daha sonra bayram hutbesini okumaya başlıyor.