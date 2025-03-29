Mersin’de Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

Mersin’de bayram alışverişi yoğunluğu

CENAZE ALIŞVERİŞİ YOĞUNLAŞTI

Mersin’de bayram alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve alışveriş merkezlerinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Ramazan Bayramı öncesinde, ülke genelinde yaşanan yoğunluk Mersin şehir merkezinde ve alışveriş noktalarında da gözlemleniyor. Alışverişlerini bitirmek isteyenlerin özellikle bayram için kıyafet ve şeker alımına yöneldiği belirtiliyor. Kalabalık nedeniyle bazı caddelerde araç ve yaya trafiği de artış gösterdi.

KAMPANYALAR İLGİYİ ARTIRIYOR

Yoğunluğun öğle saatlerinde başladığını söyleyen esnaflardan Selahattin Ozan Gürçam, özellikle şeker ve çikolatalara yönelik kampanyaların, vatandaşların ilgisini artırdığını ifade ediyor. Alışverişe gelenlerden Yusuf İnce, “Bayram alışverişi için geldim, şeker, lokum ve kahve aldım. Bayram için ne gerekiyorsa aldım. Allah izin verirse misafirlere ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.

SATILARINDA YOĞUNLUK KÜÇÜMSEMEZ BİR HAL ALDI

Sabah saatlerinden itibaren babasıyla satış yapan Nurullah Ecevit ise bayramda eşofman ve tişört satışı yaptıklarını, fiyatlarının 150 TL olduğunu belirtiyor. Ecevit, “Yoğunluk var. Yoğunluktan dolayı sesim kısılmış. Sabah geldim, bağırdım, bağırdım, sesim de böyle kısıldı” diyerek alışveriş ortamındaki kalabalığın etkisini vurguladı.