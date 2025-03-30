Mersin’de Bayramda 3 Araçlı Kaza

KAZA ANI VE YARALILAR

Mersin’de bayram günü gerçekleşen bir kaza sonucunda, 3 otomobilin karıştığı olayda 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kaza, Toroslar ilçesinin Göze Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dikkatsizlik nedeniyle şerit ihlali yapan bir otomobil, diğer araçların kaza yapmasına sebep oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye, kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, 1’i ağır olarak belirtilebilecek 10 yaralıyı ambulanslarla farklı hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.