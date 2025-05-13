Mersin’de, Bıçaklama Olayı Gerçekleşti

OLAYIN AYRINTILARI

Mersin Valiliği, Bozyazı ilçesinde meydana gelen olayda bir kişinin dövülüp bıçaklanmasının yanı sıra, videoya çekilerek sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Valilik, yaralı kişinin tedavisinin yapılarak taburcu olduğunu belirtti. Olay, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi’nde bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, 49 yaşındaki M.G., 21 yaşındaki şüpheli U.T.E. tarafından darbedilip bacağından bıçaklandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Şüpheli U.T.E., olay yerinden motosikletle kaçmaya çalıştı. Sağlık ekipleri M.G.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan çalışmalar sonucu, olayda kullanılan bıçak sitenin bahçesinde bulundu. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, kaçan şüphelinin yakalanması için bir operasyon başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.T.E.’nin yerini tespit ederek yakalamayı başardı. Şüpheli, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.T.E., tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayrıca, şüphelinin darbedip bıçakladığı kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydederken işlediği suçları anlattığı bir video ortaya çıktı. Videoda, “Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor” ifadeleri duyuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, 12.04.2025 tarihinde Bozyazı ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayına ilişkin olarak, “Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekiplerimiz M.G. isimli şahsın olay yerinde yaralı vaziyette olduğunu tespit etmiş, olay yerinden kaçan motosikletli bir şahıs takip edilerek yakalanmıştır. U.T.E. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanmıştır. Ayrıca U.T.E.’nin olayı videoya çektiği ve sosyal medyada paylaştığıyla ilgili ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme’ suçundan da adli tahkikata başlanılmıştır. Yaralanan M.G. isimli şahıs, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir.” bilgisi verildi.