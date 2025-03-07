Mersin’de Bıçaklı Kavga Güvenlik Kamerasında

MERSİN’DE SOKAK ORTASINDA BOYNA BIÇAKLANMA OLAYI

Mersin Erdemli’de gerçekleşen bir olayda, sokak ortasında yaşanan tartışma sonucunda bir kişi boynundan bıçaklandı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis müdahalesiyle suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Olay, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, şüphelilerden K.S., kız arkadaşını rahatsız ettiğini öne sürdüğü H.Ç.’yi yer vererek çağırttı. H.Ç. bir arkadaşını yanına alarak buluşmaya gelirken, K.S. da 4 arkadaşıyla beraber katıldı. Burada çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.S.’nin arkadaşlarından A.K., elindeki bıçağı H.Ç.’ye doğru salladı ve bıçak, H.Ç.’nin boynuna isabet etti. Yaralanan genç yere düşerken, durum sağlık ve polis ekiplerine iletildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACİL MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk önce ilçe devlet hastanesine, ardından da hayati tehlikesinin olması nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Bıçaklama olayını gerçekleştiren şüpheli A.K., kaçarken, diğer tartışmaya karışan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Polisin titiz çalışması sonucu, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren A.K. de olaydan bir saat sonra, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AÇIKLADI

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın nasıl başladığı ve A.K.’nin bıçaklama anı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.