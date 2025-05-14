Mersin’de Bıçaklı Kavga Kameralara Yansıdı

TRAFİKTE YAŞANAN TEPKİ ÇEKEN OLAY

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte bir sürücü ile motosiklet sürücüleri arasında çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde gerçekleşti ve yaşananlar bölgede büyük bir heyecana neden oldu.

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Elde edilen bilgilere göre, trafikte iki motosikletli sürücü ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma başladı. Tartışmanın tırmanması üzerine, hafif ticari aracın sürücüsü bagajından çıkardığı budama bıçağıyla motosiklet sürücülerine saldırmaya çalıştı. Olay esnasında araya giren bir kişi, bu saldırıyı önlemeyi başardı. Motosiklet sürücüsü ise, araç sahibi arabasına bindiği sırada kaskını takarak tekrar saldırmaya kalkıştı.

GERGİNLİK BÖLGEDEKİLER TARAFINDAN ÖNLENDİ

Hafif ticari araç sürücüsü, bu sırada aracından çıkarak tekrar saldırı girişiminde bulundu. Ancak gerginlik, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Tartışma sonrası, sürücüler olay yerinden ayrıldı. Yaşanan tüm bu hadise, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.