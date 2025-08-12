Haberler

Mersin’de Bir Kişi Sevgilisini Vurdu

MERSİN’DE TARTIŞMA SONRASI CİNAYET VE İNTİHAR GİRİŞİ

Mersin’de yaşanan acı olayda, bir kişi tartıştığı sevgilisini pompalı tüfekle başından vurarak hayatına son verdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı aynı silahla kendisine de ateş ederek intihara kalkıştı.

SİLAH SESLERİ ÇEVREDEKİLERİ PANİKLETİYOR

Silah seslerini duyan çevredekiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı bulunan zanlı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer konuyla ilgili detaylı araştırmalara yöneldi.

ÖNEMLİ

