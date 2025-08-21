Mersin’de Bir Kız Darbedildi

OLAYIN GERÇEĞİ

Mersin’de 16 yaşında bir genç kız, yaşıt bir kız tarafından sokakta darbedildi. Yaşanan bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Toroslar ilçesindeki Halkkent Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 16 yaşındaki D.O. isimli genç kız, aynı yaşta olan E.A. tarafından saldırıya uğradı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A., emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. E.A., mahkemeye çıkarılarak ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklandı.

DARP ANLARI

Görüntülerde, E.A.’nın D.O.’nun yüzüne tekme attığı, kafasına birkaç yumruk vurduğu ve saçından çekerek yere sürüklediği görüldü. Olay esnasında çevredeki bazı vatandaşlar D.O.’yu kurtarmaya çalıştı. Ayrıca, darp anlarında başka bir kızın da D.O.’ya tekme attığı dikkat çekiyor.