Mersin’de Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. A.K’nın kullandığı 33 L 5313 plakalı hafif ticari araç, henüz ismi öğrenilemeyen bir bisiklet ile çarpıştı. Kaza, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kazada savrulan bisikletin sürücüsü yaralanarak yere düştü. Olayı gören çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Bozyazı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu bilgisi alındı ve hemen Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

