Mersin’de Boğulan Öğrenci, Çorum’da Defnedildi

DENİZDE BOĞULAN LİSE ÖĞRENCİSİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin’de denize girerek serinlemek isteyen lise öğrencisi, karnesine yapılacak tatilin tadını çıkardığı sırada boğularak hayatını kaybetti. Olay, Mersin’in Silifke ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait bir kampa giden öğrencilerin yüzme amaçlı denize girmesiyle meydana geldi. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması, bazı öğrencilerin suda çırpınmasına sebep oldu.

ÇIRPINAN ÖĞRENCİLERDEN İKİSİ KAYBEDİLDİ

Görevli personel ve çevredeki insanların yardımıyla denizden baygın halde çıkarılan öğrenciler, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki Cemal Emre Kurt, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta hayata veda eden Cemal Emre Kurt’un cenazesi, Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyüne getirildi.

CENAZE TÖRENİNE RESMİ İSİMLER KATILDI

Köyde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Kemal Emre Kurt, toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Çorum Valisi Ali Çalgan ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Kurt’un ailesine başsağlığı dileklerini ve desteklerini sundu.