Haberler

Mersin’de Boğulma Vakası Meydana Geldi

ÜZÜCÜ BOĞULMA OLAYI MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mersin Valiliği, Silifke ilçesinde bulunan Maliye Gençlik Kampı’nda meydana gelen bir boğulma vakası ile ilgili açıklama yaptı. 17 yaşındaki iki öğrencinin denize girerken boğularak hayata veda ettiğini, bir öğrencinin ise hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi.

DENİZ ETKİNLİĞİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Mersin Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Mersin İli Silifke İlçesi Maliye Gençlik Kampı’nda 1 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana gelmiştir. Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Açıklamada, görevli cankurtaranların müdahalesi ile 3 öğrencinin kurtarıldığı fakat 3 öğrencinin akıntıya kapıldığı kaydedildi. “Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 1 öğrencinin tedavisi hastanede devam etmektedir” denildi. Kurtarılan diğer 3 öğrencinin ise taburcu edildiği belirtildi. Hayatını kaybeden öğrenciler için “Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz” mesajı paylaşıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin Valilik tarafından takip edildiği bildirildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sel Sonucu Hasar Oluştu

Kırşehir'deki Toklumen köyünde şiddetli yağış sonrası sel oluştu. Bir ev tamamen yıkılırken, üç evde ağır hasar meydana geldi. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.
Haberler

Gaziantep’teki Kaza: 5 Ölüm Belirlendi

Gaziantep'teki kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.