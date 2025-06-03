Mersin’de Bursluluk Sınavı’nda Başarı

EN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
Mersin’in Erdemli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda birincilik kazanan 4 öğrenciye çeyrek altın armağan edildi. Sınavda 80 sorunun tamamını doğru yanıtlayan öğrenciler, Elif Eda Okyar, Caner Eymen Turan, Fatih Özdemir ve Onur Göksu, Kaymakam Aydın Tetikoğlu’nu makamında ziyaret etti.
ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI
Kaymakam Tetikoğlu, başarı gösteren öğrencileri kutladı. Öğrenciler, kazandıkları başarı sebebiyle çeyrek altınla ödüllendirildi. Ziyaret sırasında okul müdürleri, öğretmenler ve veliler de buluşmada hazır bulundu.