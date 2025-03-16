Mersin’de Çağla Hasadı Başladı

YILIN İLK ÇAĞLA HASADI VE REKOLTE DÜŞÜŞÜ

Mersin’in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapılıyor ancak bu yıl badem çağlasında yüzde elli rekolte kaybı yaşanıyor. Toplanan çağlalar kilosu 200 liradan satılarak Dubai’ye ihraç ediliyor. Tamamen organik yöntemlerle, özellikle sahil bölgesinde ticari amaçla yetiştirilen badem çağlasının tezgahlardaki fiyatı 200 liraya ulaşıyor.

ERKEN SATIŞ VE ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bu yıl satışı önceki yıllara göre 15 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Üretimi boyunca ilaç ve gübre kullanılmadan tamamen doğal ve organik yöntemlerle büyütülen bu çağlalara olan talep, oldukça yüksek. Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, “Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz” diyor.

ZİRAİ DON ETKİSİ VE İHRACAT

Bununla birlikte, yaşanan zirai don nedeniyle yüzde elli rekolte kaybı olduğu belirtiliyor. Toplanan çağlalar, yurt içi ve yurt dışı pazarında Dubai’ye ihraç edilirken, kilogram fiyatı 200 lira olarak belirleniyor. Bu durum, hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir konu haline geliyor.