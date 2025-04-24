Mersin’de Cam Silen Kadın Düştü

DÜŞME OLAYI VE KADININ KAYBI

Mersin’in Anamur ilçesinde cam silerken düşen bir kadın yaşamını yitirdi. Olay, dün Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aysel D. isimli kadın, 3. kattaki bir dairede ev temizliği yaptığı sırada camları sildikten sonra dengesini kaybedip aşağıya düştü.

Düşmeyi gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kadını ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Ancak Aysel D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.