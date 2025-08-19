Mersin’de Cenaze Provokasyonu Yapıldı

ŞEHİT CENAZESİNDE PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Mersin’de, 2006 senesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal’ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalışmış olan Mehmet Emin F. (57), TBMM önünde otomobilini yakarak dikkat çekti. Bu şüphelinin, geçmişte de organize suç faaliyetlerine karıştığı belirlendi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILAR

2007 yılında Mersin ve çevresinde “Cinali Grubu” adıyla tanınan Ahmet Cinali’nin liderliğindeki suç örgütü içerisinde yer aldığı tespit edilen şüphelinin ruh sağlığı ile ilgili olarak 2025 yılında Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden randevu aldığı da ortaya çıktı.

SUÇ KAYDI VE TUTUKLULUK DÖNEMİ

Mehmet Emin F.’nin, hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan kayıtları olduğu anlaşıldı. Ayrıca, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, güveni kötüye kullanma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi suçlardan da yargılandığı ve 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu öğrenildi.