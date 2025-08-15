Mersin’de Cinayet İşlendi, İki Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

MERSİN’de bir kadını kandırarak ormana götüren H.A., orada Cevahir İnan’ı (60) öldürdükten sonra cep telefonunu ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Bu olay 9 Ağustos’ta Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi’nde yaşandı. İnan’ın tabancayla vurulmuş cesedi, ormanda bulunan bazı kişiler tarafından bulundu ve jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, İnan’ın cesedini otopsi için morga kaldırdı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın araştırılması için İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) hızla harekete geçti. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek H.A.’nın, İnan’ı olay günü aynı mahallede bulunan aracına bindirdiğini tespit etti. H.A.’nın İnan’a “Seni işe götüreceğiz” diyerek nasıl kandırdığını tespit eden ekipler, yapılan ön çalışmalar sonucunda şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

İFADELER VE TUTUKLAMA

Yapılan araştırmalar sonucunda, H.A.’nın kurbanını ormandaki bir alanda tabancayla öldürüp cep telefonunu ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlendi. Kullanılan tabancanın B.Ö. tarafından temin edildiği saptandı. Jandarma, H.A. ve onunla birlikte hareket eden B.Ö.’yü saklandıkları adreslerde düzenlediği baskınlarla yakaladı. H.A., ifade verirken İnan’ın ziynet eşyalarını alarak bir kuyumcuya sattığını itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.